Concerto di Capodanno al Teatro Colosseo di Baiano

La magia delle feste natalizie culmina in un evento musicale imperdibile: il Concerto di Capodanno, in programma per mercoledì 1° gennaio alle ore 18:00 presso il Teatro Colosseo di Baiano. L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Baiano, la Pro Loco locale e numerose associazioni, promette di regalare un inizio d’anno all’insegna dell’arte e della cultura.

Protagonista della serata sarà la Symphonic Band “Amici del Maio”, diretta dal talentuoso Maestro Egidio Napolitano. La banda sinfonica offrirà un repertorio che saprà emozionare il pubblico, unendo tradizione e innovazione musicale.

L’iniziativa vede il sostegno di importanti realtà locali, tra cui l’Associazione “Amici del Maio”, l’Associazione Festa di Santo Stefano, il Comitato “Il Maio”, l’Antico Gruppo Avancarica, e l’I.C.S. Giovanni XXIII-G. Parini.

Questo concerto rappresenta non solo un’occasione per celebrare l’arrivo del nuovo anno, ma anche un momento di valorizzazione delle tradizioni e della comunità baianese. L’atmosfera del Teatro Colosseo, arricchita dalle note della banda sinfonica, sarà il luogo ideale per condividere emozioni e auguri per un 2025 pieno di speranza e serenità.

Non mancate! Un evento da segnare in calendario per iniziare l’anno con il piede giusto.