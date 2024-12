Montella: Maxisequestro di Fuochi d’Artificio non sicuri

Operazione decisiva della Guardia di Finanza nel comune di Montella, dove i finanzieri della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi hanno sequestrato oltre 37.000 artifizi pirotecnici pronti per la vendita. Il materiale, destinato alle festività di fine anno, è stato rimosso dagli scaffali di un’attività commerciale a causa delle gravi irregolarità nelle modalità di stoccaggio.

I fuochi d’artificio erano immagazzinati in modo non conforme alle norme di sicurezza, privi delle protezioni necessarie per prevenire l’innesco accidentale delle micce di accensione. A rendere ancora più pericolosa la situazione era la vicinanza a materiali altamente infiammabili, come alcool etilico, carta e plastica. L’assenza di adeguate precauzioni rappresentava un rischio elevato per l’intera struttura, compromettendo la sicurezza di lavoratori, clienti e dell’edificio stesso in caso di incendio.

L’operazione sottolinea l’importanza del rispetto delle normative in materia di sicurezza, specialmente per prodotti così delicati come gli artifizi pirotecnici, che richiedono precauzioni specifiche per evitare gravi incidenti.

La Guardia di Finanza proseguirà i controlli sul territorio per garantire che le festività si svolgano in sicurezza, tutelando la salute pubblica e prevenendo potenziali tragedie legate all’uso e al commercio irresponsabile di materiali pericolosi.