Brusciano, torna “Insieme per il Dormitorio”: il 15 settembre la VII edizione dell’evento enogastronomico di beneficenza

Brusciano (NA) – Domenica 15 settembre 2025, alle ore 20.00, presso la Chiesa di San Sebastiano Martire di via Quattromani 50, torna l’atteso appuntamento con “Insieme per il Dormitorio”, giunto alla sua settima edizione. L’evento enogastronomico di beneficenza è promosso dalla Comunità interparrocchiale di Brusciano in collaborazione con il Comune di Brusciano e coinvolge numerosi sostenitori del territorio.

Protagonisti della serata saranno gli chef sostenitori Gennaro Langellotti e Tommaso Foglia, che guideranno un percorso di degustazione all’insegna della buona cucina, della cultura e del calore della solidarietà. Con l’acquisto di un ticket dal costo di 20 euro, i partecipanti avranno diritto a 9 consumazioni (8 food e 1 beverage) tra le varie proposte gastronomiche.

Il ricavato netto dell’iniziativa sarà interamente devoluto al progetto #InsiemeperilDormitorio, volto a sostenere attività di accoglienza e assistenza per chi vive situazioni di difficoltà.

La serata sarà arricchita da momenti di intrattenimento musicale con il TRIBAL Afro ft. Dj Pedro, il sassofonista Pasquale Romano e il cantante Antonio D’Aquino.

Grande il contributo di sponsor e attività locali che, con la loro partecipazione, hanno reso possibile la realizzazione dell’evento.