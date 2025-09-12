Avellino ricorda Pino Tordiglione e affronta il tema della crisi idrica: presentazione del libro di Virgilio Caivano

Avellino – A quasi dieci anni dalla sua scomparsa, l’associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia ricorda il regista Pino Tordiglione con un evento speciale che unisce memoria, cultura e impegno civile. Sabato 13 settembre, alle ore 17.30, presso il Caffè Hope di Avellino, sarà presentato il libro di Virgilio Caivano “La crisi idrica – la vera questione meridionale” (Dedalo Edizioni).

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Avellino per il Mondo, Svimar e il coordinamento Piccoli Comuni Italiani, intende richiamare l’attenzione su una delle problematiche più urgenti e attuali per il Mezzogiorno: la gestione e la scarsità delle risorse idriche.

«È un momento importante – sottolinea Pasquale Luca Nacca, presidente dell’associazione organizzatrice – per ricordare sia chi, come Pino Tordiglione, ha sensibilizzato l’opinione pubblica sul tema dell’acqua con il film Il bacio azzurro, sia l’autore del testo, che sottolinea come la crisi idrica riguardi tutto il Sud Italia».

Alla serata porteranno i saluti Elvira Napoletano, vicepresidente di Avellino per il Mondo, e Giacomo Rosa, presidente di Svimar.

Seguiranno gli interventi di:

Alfonso Bruno , presidente del Centro studi cinematografici della Campania

Antonietta Gennero , scrittrice

Fausto Baldassarre , filosofo e sceneggiatore del film Il bacio azzurro

Enrico Tordiglione , figlio del regista

Irene Masiola , comitato Uniamoci per l’Acqua

Sabino Aquino, docente di Geologia applicata all’Università telematica Pegaso

Le conclusioni saranno affidate all’autore del libro Virgilio Caivano, portavoce dei Piccoli Comuni Italiani.

L’incontro sarà moderato da Pasquale Luca Nacca.