BENEVENTO. Consegna degli attestati Cambridge al Galilei-Vetrone: studenti eccellono con livelli C1 e C2

Ieri mattina, presso l’Aula Magna del Polo Tecnico di Piano Cappelle, ha avuto luogo la cerimonia di consegna degli attestati relativi alle certificazioni linguistiche Cambridge per gli studenti del Galilei-Vetrone: la conclusione di uno straordinario percorso che ha interessato i ragazzi di tutti gli indirizzi di studio.

All’evento, moderato dalla Dirigente Scolastica Antonella Gramazio, hanno partecipato il Direttore del Centro Esami Cambridge di EINSTEINWEB Mr. Barry Gray e le docenti di Lingua Inglese referenti Angela Ricciardi, Maria Antonietta Liucci e Paola Glielmo.

Alcuni studenti del Galilei, come sottolineato dal Direttore Cambridge Barry Gray, sono stati gli unici in tutta la regione Campania ad aver conseguito un grado di consapevolezza linguistica pari al livello C1, classificato come avanzato o di efficienza autonoma, o addirittura C2, ovvero madrelingua: segno di una solida preparazione di base che ha consentito ai ragazzi di raggiungere questo eccezionale traguardo in termini di conoscenze e competenze in lingua inglese.

“Un obiettivo importante per i nostri studenti”, ha sottolineato la Dirigente Gramazio nel corso della manifestazione, “poiché strettamente connesso al futuro universitario e lavorativo dei ragazzi, indipendentemente dalle loro scelte future. Proprio per questo motivo, grazie anche ai fondi PNRR, nell’anno scolastico in corso l’istituto Galilei-Vetrone attiverà per i suoi studenti corsi di preparazione al conseguimento di certificazioni linguistiche totalmente gratuiti”.