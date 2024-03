BAIANO. “Radici, Prendiamoci per Mano”: Una Primavera di Emozioni a Villa Santo Stefano

Baiano ha accolto la primavera con un’emozionante iniziativa presso la struttura per anziani e pazienti non autosufficienti “Villa Santo Stefano”. Con l’entrata ufficiale della stagione dei fiori, oggi 21 marzo, si è svolto un altro appuntamento dell progetto “Radici, Prendiamoci per Mano” organizzato dall’associazione “Un Mondo Magico Odv”, partito lo scorso ottobre e dedicato al benessere e alla gioia degli ospiti della struttura.

La giornata è iniziata con un risveglio emozionale, concepito per stimolare i sensi e accendere la vitalità degli ospiti. La musica ha svolto un ruolo fondamentale, con sessioni di musicoterapia che hanno donato loro momenti di gioia e condivisione.

Successivamente, gli ospiti sono stati coinvolti in un’attività creativa: designare su carta i colori della primavera. Questo esercizio non solo ha stimolato la creatività, ma ha anche permesso loro di esprimere le proprie sensazioni e emozioni legate all’arrivo della nuova stagione.

Un particolare ringraziamento va alla Dottoressa Jolanda Cosenza, coordinatrice della struttura, la quale ha dimostrato un impegno costante nel promuovere il benessere sociale degli ospiti. Grazie al suo prezioso contributo e alla sua dedizione, è stato possibile realizzare un evento così significativo e gratificante per tutti.

L’esperienza si è conclusa con una ricreazione all’aperto, permettendo agli ospiti di godere appieno della bellezza della giornata e di consolidare i legami creati durante le attività. L’aria fresca e il tepore del sole hanno reso ancora più speciale questa meravigliosa mattinata, ricca di emozioni e condivisione.

“Radici, Prendiamoci per Mano” ha rappresentato un momento di gioia e vitalità per gli ospiti di Villa Santo Stefano, evidenziando l’importanza di promuovere il benessere psicofisico degli anziani e di offrire loro occasioni di svago e partecipazione attiva. Un esempio tangibile di come la cura e l’attenzione verso gli altri possano rendere speciali anche le piccole cose della vita.