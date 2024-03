Incendio a Manocalzati: Intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Avellino

Una scena di pericolo e impegno si è verificata oggi, 21 marzo, lungo la SS 7, conosciuta come Ofantina, nel comune di Manocalzati, dove un camion carico di materie plastiche è stato coinvolto in un principio d’incendio. L’intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Avellino è stato fondamentale per evitare danni maggiori.

Alle 13:30, le squadre dei Vigili del Fuoco sono state allertate e si sono prontamente mobilitate dalla sede centrale di via Zigarelli per affrontare l’emergenza. Il camion, in transito lungo la strada, ha subito un principio d’incendio nel vano motore, creando una situazione potenzialmente pericolosa per il conducente e per gli altri utenti della strada.

Grazie alla rapida risposta dei Vigili del Fuoco, l’incendio è stato circoscritto e spento efficacemente, evitando così che potesse diffondersi ulteriormente e causare danni più gravi. Il coordinamento e la professionalità delle due squadre intervenute hanno dimostrato, ancora una volta, l’importanza di avere un corpo di soccorso pronto e efficiente.

Durante le operazioni di soccorso, il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Avellino è intervenuto per regolare il traffico stradale, garantendo la sicurezza di tutti coloro che si trovavano nella zona interessata dall’incidente.

L’episodio, seppur risolto tempestivamente, mette in evidenza l’importanza della prontezza e della preparazione delle squadre di soccorso, così come la necessità di rispettare le norme di sicurezza stradale per prevenire incidenti simili.

Grazie all’intervento celere e coordinato dei Vigili del Fuoco di Avellino e dei Carabinieri, la situazione è stata gestita con successo, confermando l’importanza vitale di questi servizi di emergenza per la sicurezza e il benessere della comunità.