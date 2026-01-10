BAIANO. Fisarmoniche in concerto, all’Incontro… Tango for ever con Oblivion e Odeon, ‘Oì Stefanì e Maio- amarcord Luca De Prisco e Andrea Bellofatto, performance di classe e stile, con alto gradimento.

di Gianni Amodeo

Foto di Carlo Melissa e Carmine Montella

Dalle vivide atmosfere di Adeste fideles – avvolgente nelle dense e penetranti tonalità della magnifiche pagine musicali e canore che lo rendono uno dei più popolari e sublimi inni con splendide modalità plurilingue dall’irlandese al tedesco, dal francese all’inglese e così via, toccando l’apice dell’intensità espressiva nell’armoniosa universalità della lingua latina, con cui si ravvivano e rigenerano le suggestioni del plastico racconto della Natività di Gesù -, agli elettrizzanti scenari disegnati da Oblivion e Odeon, le celeberrime composizioni, in cui Astor Piazzolla ed Ernesto Nazareth fanno vibrare gli estrosi e travolgenti ritmi del tango, in versione argentina, e del tango, in versione brasiliana.

Sono le chiavi ispiratrici dell’itinerario concertistico seguito, per rendere omaggio in esaustiva e limpida simbologia, ad una delle più autentiche e genuine testimonianze artistiche della spiritualità cristiana, così come si dispiega ed effonde proprio nel soffuso incanto che emana da Adeste fideles, e, nel contempo, a due opere che esaltano il tango, nella visione creativa di linguaggio musicale e poetico– letterario coniugato con fine eleganza ed acuta sensibilità da Astor Piazzolla e Ernesto Nazareth, come per raccontare l’anima dell’Argentina e del Brasile, saldando modernità, tradizioni popolari e religiose con grande volontà di evoluzione e progresso nei tempi del web, delle tecnologie elettroniche. E, nel bel mezzo dell’itinerario, un’articolata e ben integrata gamma di brani e composizioni, per un repertorio di raffinato profilo, nell’onorare il linguaggio della musica, con la ricchezza delle sonorità della Fisarmonica, all’insegna della scintillante contaminazione dei generi, che vivificano il pensiero e il sentire umano, dilatandone orizzonti e visuali con la radicale rimozione di tutte le possibili forme di chiusure, inciampi ed ostacoli …

E’ il senso del Concerto di fisarmoniche, proposto nei locali del Circolo sociale e culturale L’Incontro, rivisitando il percorso che innervandosi nei rami del folklore multiculturale e plurietnico approda alla musica “colta” nella giostra dei sapienti virtuosismi che animano le tastiere nel linguaggio delle note in pentagramma, riverberi di inquietudini, ma anche di stati d’animo paghi e rasserenati con se stessi. Un’interpretazione di bello stile e classe, eseguita da Andrea Bellofatto e Luca De Prisco, un … duo davvero speciale, inteso il primo quale … Allievo, il secondo quale … Maestro; l’uno, medico, da qualche anno in … pensionamento, che, dopo aver prestato onorato e ben stimato servizio pluridecennale nell’ Asl Avellino e nel Distretto sanitario di Baiano, ha ritrovato in pieno la giovanile passione per la fisarmonica, non avendola mai dismessa, l’altro, poco più che trentenne, docente di Musica nei Licei statali di Napoli, con importanti esperienze artistiche e tour concertistici in città francesi ed inglesi. Una performance di alto gradimento, quella del duo Bellofatto – De Prisco, tutta da godere, come lo è stata con applausi a cascata, punteggiando gli squarci dedicati alla musica della canzone classica napoletana, con Era de’ maggio, Malafemmena, Torna a Surriento, per approdare sulle sponde de Le Valse d’Amelie di Tiersen e di French Touch di Galliano, con sessione speciale riservata a C’era una volta il West, di Ennio Morricone, e allo Smile da La vita è bella, di Nicola Piovani, passando da Tu scendi dalle stelle al Jazz suite in C– minor di Shostakovich…

E su questa traccia, si aprivano i sentieri della memoria comune, per intessere il compiaciuto e … compiacente amarcord del Maio troneggiante sulla capanna del presepe betlemita, a far mostra di sé ne L’ Incontro ed allestito con la consueta cura da Mario Stefano Montella. Un modo, per ritrovare e rianimare preziosi frammenti degli anni ’70 del secolo scorso, quando gli ingegnosi ventenni d’epoca … ora nonni accorti e prudenti- ma le ventenni non erano da meno … per inventiva-, primi tra tutti Carmine Montella, Antonio Bellavista, Carlo Melissa, Andrea Bellofatto e tanti altri ancora … introdussero l’usanza di sfilare in gruppo, in forma di banda musicale con cori e motti improvvisati, oltremodo casareccia e costituita alla buona secondo la … spontanea vena popolaresca dell’evento, lungo le vie del centro storico cittadino, a conclusione della Santa Messa mattutina, a cui partecipavano in assidua e folta presenza, officiata nella Chiesa di Santo Stefano, alla luce dello spirito devozionale r’’E Messe ‘e notte … osservando la sequenza della Novena di preghiera e preparazione all’Avvento della Natività di Gesù.

Strumento principe dell’improvvisata … banda di giro musicale, ancorché sempre variabile nella composizione, era la fisarmonica, che, di suo, Andrea Bellofatto … già padroneggiava alla meglio da scrupoloso e metodico … auto-didatta, mentre altri si destreggiavano con piatti per suonare in batteria, tamburi, dando fiato a trombe. E nel dovizioso archivio storico del professore Carmine Montella spicca, tra mille sorprendenti curiosità, appunto la foto di Andrea ventenne alla … guida della banda di giro. Ma la chicca-foto, ancora più pregiata, è quella a seguire, con Carmine Bellofatto, padre di Andrea, lavorava nelle Ferrovie di Stato, che incede con sicurezza, facendo vibrare la Grancassa da parata con calibrati e disinvolti colpi di mazzuolo …

Sono foto parlanti nel classico bianco-nero, con ancoraggio al Natale del ‘75, ben degne di pubblicazione – e si ringrazia Carmine Montella, per averne concessa la disponibilità-, fornendo una bella visione d’insieme dello spirito d’allegra improvvisazione della banda di giro musicale, diventata nel corso degli anni … un’istituzione, annunciando e … accompagnando le ritualità folcloristiche della Festa del Maio, il Dominus del Natale cittadino … Un’istituzione, la banda di giro musicale, che fa da fulcro, alla pari r’’O Fucarone che … riscalda il Maio, nell’intero assetto funzionale della Festa, tra i più originali e noti culti arborei della Campania. Un assetto funzionale, che risuona nell’armonia infusa dai versi di ‘Oì Stefanì, composti da Agostino Masi ed assurti alla dignità poetica nella gioiosa e popolare Canzone del Maio, tradotta in testo musicale di gradevole eccellenza dal Maestro Michele Maiella, fine direttore e compositore. Correvano i primi decenni del ‘900…

E proprio con la Canzone del Maio, il duo Bellofatto – De Prisco imprimeva il sigillo finale al Concerto, omaggio alla fisarmonica, certamente. Ma anche e soprattutto all’universalità della Musica e alla polivalenza dei generi, in cui si innerva e vive in sublime dimensione artistica e somma spiritualità.