Avellino – Incontro tra il Commissario Prefettizio e il Vescovo Aiello nel giorno di Sant’Anna

In occasione della festività di Sant’Anna, ricorrenza simbolica per la città di Avellino, si è tenuto nella mattinata di oggi un incontro istituzionale tra il Commissario Prefettizio, Dott.ssa Giuliana Perrotta, e il Vescovo di Avellino, Mons. Arturo Aiello.

L’incontro si è svolto intorno alle ore 12:30 presso il Palazzo Vescovile, e ha rappresentato un momento di dialogo e condivisione in vista della suggestiva cerimonia dell’“alzata del pannetto” dell’Assunta, evento religioso fortemente radicato nella tradizione avellinese.

Durante il cordiale colloquio, il Vescovo e il Commissario hanno avuto modo di confrontarsi sulla situazione attuale del capoluogo irpino, affrontando temi rilevanti per la comunità e per il futuro della città. L’incontro si è svolto in un clima di reciproca stima e collaborazione, confermando l’importanza di un dialogo costante tra istituzioni civili e religiose al servizio del bene comune.

La festività di Sant’Anna, da sempre vissuta con grande partecipazione e devozione dalla cittadinanza, ha così assunto anche un valore simbolico di unità e impegno condiviso.

Il Commissario Perrotta e Mons. Aiello hanno infine confermato la loro presenza alla cerimonia di questa sera, che segnerà l’inizio ufficiale dei festeggiamenti in onore della Madonna Assunta, fulcro delle celebrazioni religiose della città di Avellino.