Incendio di Monteforte Irpino (Av), in corso monitoraggio delle diossine aerodisperse

26 luglio 2025 – Una squadra di tecnici dell’Area territoriale del Dipartimento di Avellino dell’Arpa Campania è prontamente intervenuta ieri, in collaborazione con i Vigili del fuoco e con le strutture del Comune interessato dall’evento, per l’incendio divampato nel pomeriggio a Monteforte Irpino, nell’area di via Taverna Campanile. L’incendio ha coinvolto un capannone, di estensione di circa 300 metri quadrati, adibito a deposito di detersivi e altro materiale.

Da ieri sera è attivo il monitoraggio di diossine e furani dispersi in atmosfera, a mezzo di posizionamento di un apposito campionatore ad alto volume nei pressi del luogo interessato dall’evento. Al secondo sopralluogo effettuato dai tecnici dell’Agenzia, a metà mattinata di oggi, l’incendio è risultato estinto.

I risultati degli accertamenti in corso verranno diffusi non appena disponibili.