AVELLINO. Il Museo Irpino Celebra l’Unità d’Italia con l’Acquisizione della Donazione Grella

Sabato 16 marzo alle ore 16:30, il Museo Irpino, nel suggestivo contesto del Complesso Monumentale Carcere Borbonico, si prepara a commemorare il 163esimo anniversario dell’unità d’Italia con un evento straordinario: la presentazione dell’acquisizione della donazione Grella. Una famiglia baronale di origini sturnesi, i Grella hanno giocato un ruolo di rilievo nella vita culturale e politica dell’intera nazione, con il barone Eduardo Grella che fu deputato al 1° Parlamento italiano a Torino, legato a esponenti illuminati della classe liberale nella nuova Italia.

Il Museo Irpino ha avuto l’onore di aggiungere una parte significativa della collezione della Famiglia Grella alle sue preziose raccolte. Attualmente custodita nel suggestivo Palazzo Baronale di Sturno (AV), la donazione è composta da sette ritratti dipinti a olio risalenti al XVIII-XIX secolo, due documenti a stampa datati 1820-1821, arredi d’epoca, atti e documenti risalenti al XVIII-XIX secolo.

La presentazione sarà un’occasione solenne, arricchita dai saluti di importanti personalità locali e dai contributi di esperti storici:

Saluti:

Franco Di Cecilia, consigliere provinciale

Professore Edoardo Grella – Dott.ssa Stefania Grella, Eredi Grella

Vito di Leo, sindaco di Sturno.

Interventi:

Mariano Nigro , direttore del Comitato di Avellino – Istituto per la storia del Risorgimento Italiano, parlerà di “L’irpinia nel processo di unificazione”.

, direttore del Comitato di Avellino – Istituto per la storia del Risorgimento Italiano, parlerà di “L’irpinia nel processo di unificazione”. Ermanno Battista , vicedirettore del Comitato di Avellino – Istituto per la storia del Risorgimento Italiano, affronterà il tema “Classi dirigenti irpine nell’età del Risorgimento: discontinuità e continuità”.

Professore Francesco Barra, professore ordinario di storia moderna presso l’Università degli studi di Salerno, esplorerà “La famiglia Grella nel Risorgimento Irpino”.

L’evento, inserito nel progetto “All’Ombra dell’Ulivo”, si propone di far rivivere i momenti cruciali della storia italiana, mettendo in luce il contributo fondamentale della famiglia Grella nel contesto dell’unità nazionale. Un’occasione unica per la comunità locale di immergersi nelle radici storiche che hanno plasmato il territorio e il destino dell’Irpinia.