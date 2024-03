“Tumbleweed” di Giuseppe Malinconico: Un Viaggio Tra le Pagine alla Scoperta di Carbonara di Nola

Il Comune di Carbonara di Nola (Na) si prepara ad accogliere un evento straordinario nell’ambito del progetto “All’Ombra dell’Ulivo”, inserito nel ricco “Cartellone degli Eventi Metropolitani 2023-2024”. Sabato 16 marzo alle ore 17:30, il Teatro Parrocchiale sarà il palcoscenico per la presentazione del romanzo “Tumbleweed” di Giuseppe Malinconico, edito da Edizioni Melagrana.

Il libro di Malinconico si sposa perfettamente con la visione culturale dell’Amministrazione Comunale di Carbonara, impegnata nel promuovere, sostenere e valorizzare progetti di rigenerazione culturale, sociale e artistica. Un impegno che mira a mettere in luce il patrimonio materiale e immateriale del territorio, con una particolare attenzione alle storie che affondano le radici nelle strade di Carbonara di Nola.

La vicenda narrata in “Tumbleweed” non è solo una storia di carta, ma un viaggio che si snoda tra le vie del paese, abbracciando la sua storia, la sua cultura e la sua identità. Il romanzo diventa uno specchio in cui i lettori possono riconoscersi, immergendosi in una trama avvincente che intreccia passato e presente.

L’evento sarà impreziosito dalla presenza di illustri ospiti che contribuiranno a rendere la presentazione indimenticabile. Il Sindaco, dottor Antonio Iannicelli, aprirà l’incontro con un caloroso benvenuto, sottolineando l’importanza di iniziative culturali che celebrano e preservano le radici della comunità.

Il giornalista Domenico Modola guiderà il pubblico attraverso una conversazione coinvolgente con l’autore, gettando luce sul processo creativo che ha portato alla nascita di “Tumbleweed”. Il professore Pasquale Gerardo Santella, con la sua competenza, fornirà chiavi di lettura e approfondimenti sulla trama e sui temi affrontati nel romanzo.

La musica e l’arte si fonderanno nell’evento grazie alla partecipazione del talentuoso musicista Pino Coppola e dell’affascinante attrice Carmen Cioffi. La loro presenza contribuirà a creare un’atmosfera unica, in cui le diverse forme d’arte si intrecciano per offrire un’esperienza multisensoriale al pubblico.

La presentazione di “Tumbleweed” rappresenta un momento imperdibile per la comunità di Carbonara di Nola, un’occasione di incontro e condivisione intorno alla cultura e alle storie che rendono unico ogni angolo di questo territorio.