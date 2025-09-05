Avellino – Cambio al comando del 232° Reggimento Trasmissioni: Tognon cede il testimone a Pacetti

Si è tenuta questa mattina, alle ore 10:00, presso la Caserma “G. Berardi” di Viale Italia ad Avellino, la cerimonia di avvicendamento al comando del 232° Reggimento Trasmissioni dell’Esercito Italiano.

Il colonnello Alberto Tognon, 14° comandante del reparto, ha ceduto la Bandiera di Guerra del Reggimento al nuovo comandante, colonnello Bruno Pacetti, che assume così ufficialmente la guida dell’unità specializzata nei sistemi di comunicazione e supporto alle operazioni.

Alla cerimonia hanno preso parte le autorità civili, militari e religiose del territorio, insieme alle rappresentanze delle associazioni combattentistiche e d’arma. Presente anche la sezione di Avellino dell’Associazione Nazionale del Fante, con il proprio vessillo storico e numerosi associati.

Il vessillo, ricreato in occasione della Festa del 2 giugno 2025 grazie alle ricerche del Cavaliere Ettore De Venezia, socio ad honorem, è il frutto di un lavoro di recupero storico nato dall’immagine di una cartolina d’epoca.

La sezione avellinese dell’Associazione ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al comandante Tognon, del quale conserverà “un ottimo ricordo”, e allo stesso tempo un caloroso benvenuto al colonnello Pacetti, con l’augurio di un proficuo lavoro al servizio del Reggimento e della comunità.