AVELLA. San Ciro, il 31 gennaio il cuore della festa nella Chiesa delle Anime del Purgatorio

La comunità di Purgatorio di Avella si prepara a vivere sabato 31 gennaio la giornata più attesa dei festeggiamenti religiosi in onore di San Ciro, medico e martire, figura di profonda devozione popolare.
Il programma della giornata si aprirà in mattinata con la Santa Messa delle ore 9:30, seguita alle ore 11:30 dalla Santa Messa dedicata ai medici e agli operatori sanitari, che sarà celebrata presso la Chiesa delle Anime del Purgatorio.
Un momento particolarmente significativo, pensato come occasione di preghiera e condivisione per il mondo sanitario, nel solco di una tradizione che richiama le radici della vocazione al servizio degli altri, ispirata dalla testimonianza di San Ciro.
Nel pomeriggio, alle ore 18:00, si terrà la Messa Solenne con il panegirico in onore di San Ciro, cuore della celebrazione religiosa, che richiamerà fedeli e devoti.
La serata proseguirà con i momenti di festa comunitaria: alle ore 19:00 è prevista l’estrazione dei premi della sottoscrizione volontaria, seguita dall’accensione del falò alle 19:20 e, a conclusione della giornata, dallo spettacolo dei fuochi d’artificio alle 19:30.
Il 31 gennaio si annuncia dunque come una giornata intensa e ricca di significato, in cui fede, tradizione e comunità si incontreranno ancora una volta nel nome di San Ciro.