Avellino- Al via l’VIII edizione del Premio “Pasquale Campanello” per l’impegno quotidiano

Giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 18.00, presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “San Tommaso-F. Tedesco” di Avellino si terrà l’VIII edizione del Premio all’impegno quotidiano “Pasquale Campanello”, iniziativa che intende ricordare la figura di Pasquale Campanello e valorizzare chi, con il proprio agire, contribuisce al bene comune e alla legalità.

Il Premio è dedicato alla memoria di Pasquale Campanello, Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria, nato ad Avellino nel 1960 e ucciso a Mercogliano l’8 febbraio 1993 in un agguato camorristico mentre rientrava a casa dopo il turno di lavoro al carcere di Poggioreale. Campanello è stato riconosciuto “Vittima del dovere” dal Ministero dell’Interno per la sua integrità e il rigore con cui ha svolto il proprio servizio, applicando le regole dello Stato senza piegarsi a intimidazioni o pressioni criminali.

Quest’anno saranno premiati Maria Antonietta Troncone, già Procuratore della Repubblica di Napoli Nord; Enrico Fontana, responsabile nazionale dell’Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente; “Nui ra’ Ferrovia” APS, associazione che promuove iniziative sociali e culturali nel quartiere della Ferrovia; e l’Istituto Comprensivo Statale “San Tommaso-F. Tedesco”, per il costante impegno educativo. Le motivazioni dei riconoscimenti saranno presentate nel corso della serata.

L’iniziativa, promossa dal presidio di Libera Avellino e dalle realtà associative che da anni operano per la memoria e la legalità, si propone di ricordare Campanello non solo come una vittima innocente della criminalità organizzata, ma come esempio di fedeltà ai valori dello Stato e di responsabilità civica. Nel corso degli anni la sua storia è entrata a far parte della narrazione collettiva delle vittime innocenti delle mafie, con momenti di memoria pubblica e iniziative culturali rivolte in particolare alle nuove generazioni. (Andrea Squittieri)