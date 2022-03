AVELLA. Marlene Miele e il suo primo romanzo dal titolo: “Una giornata inaspettata”.

Oggi conosciamo Marlene, questo il suo nome almeno in rete e poco si discosta da quello anagrafico Marcella, di cognome utilizza Miele anche se quello di nascita è Acierno, tipico dell’area baianese, infatti è nata ad Avella (AV), cresciuta nel nord-est che per un po’ è stata la sua casa. Adolescente al sud, è diventata grande in una città di mare, che la ha accolta senza fare troppe domande. Adesso vive al nord, Modena, un nord diverso da quello della sua infanzia, il nord che quelli del nord-est a volte chiamano sud.

Curiosa e chiacchierona, si laurea in Scienze della Comunicazione con l’ambizione di diventare una giornalista. Invece lavora come Comunicatrice Pubblica per un ente regionale, dove si occupa di comunicazione esterna ed istituzionale. Blogger e web writer dal 2017. Per quattro anni Local blogger per la piattaforma di Virgilio, dove scriveva un diario dedicato alla città di Modena, ha collaborato con varie realtà editoriali senza però mai farne un vero lavoro. A lei piace molto raccontare storie e soprattutto essere letta, lei piace suscitare emozioni ed essere commentata.

Marlene ha appena pubblicato il suo primo romanzo, ambientato ad Avella perché era il posto a suo dire migliore per ambientare la storia che voleva raccontare, oltre ad essere il luogo che conosce meglio. La storia si snoda fra piazza Municipio, piazza Convento, include l’anfiteatro ed il vecchio mulino.

Marlene, ci racconti un po’ di te? “Sono Marlene Miele e di mestiere faccio la comunicatrice pubblica. All’interno della azienda mi occupo di scrittura news, realizzazione testi per il web, e quando serve realizzo locandine per pubblicizzare eventi e dei video per raccontarli.

Sono anche blogger e web writer. Scrivo su questo blog soprattutto di me e della mia vita, ma sono capace di raccontare esperienze, viaggi e suggestioni con il mio stile unico e inconfondibile.

Scrivo in maniera diretta, emozionale e lascio sempre spunti di riflessione ai miei lettori, con cui intrattengo relazioni stabili e durature.

Sono un tipo che si butta nella mischia e se necessario mi sporco le mani. Sono sempre stata un tipo da opinioni. Le racconto con tale veemenza che chi le ascolta finisce sempre per crederci.

Spesso mi chiedono prima di provare un prodotto o un servizio”.