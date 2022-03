Dimissioni Cda Fondazione Sistema Irpinia, il presidente Buonopane: “Ringraziamenti alla dottoressa Cagnazzo e ai componenti del Cda per il lavoro svolto. Rilanceremo la programmazione di Sistema Irpinia”

“Ringrazio la dottoressa Donatella Cagnazzo e i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sistema Irpinia per l’importante lavoro svolto finora, insieme a quanti hanno contribuito ad accompagnare questo percorso. Lavoro portato avanti nel momento più difficile, cioè quello di far partire una macchina e di avviarla lungo il cammino previsto, peraltro in una fase resa ancora più complicata dalla pandemia. Prendiamo atto delle dimissioni presentate e sin da subito ci metteremo all’opera per proseguire l’attività di Sistema Irpinia”. E’ quanto dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, a seguito delle dimissioni della presidente Cagnazzo e dei componenti del Cda della Fondazione Sistema Irpinia.

“Sistema Irpinia non si ferma, non va in soffitta – sottolinea il presidente Buonopane – Anzi, siamo intenzionati a rilanciare questa programmazione, con un maggiore protagonismo dei territori, conservando quanto di buono è stato fatto e l’attività degli allievi/operatori impegnati nei vari hub. Il territorio va concretamente valorizzato, esaltando le peculiarità dei singoli in un disegno complessivo”.

