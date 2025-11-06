Al Maschio Angioino trionfa la XII Edizione del Premio “Ambasciatore del Sorriso”. Una serata di arte, solidarietà e memoria dedicata al tenore Enrico Caruso

NAPOLI – Nella splendida Sala dei Baroni del Maschio Angioino, si è svolta con straordinario successo la XII Edizione del Premio Internazionale “Ambasciatore del Sorriso”, speciale “Percorsi d’Arte” XVIII edizione, dedicata quest’anno al grande tenore Enrico Caruso, simbolo mondiale della canzone napoletana.

Il prestigioso riconoscimento, ideato dall’artista e attore Angelo Iannelli, fondatore e presidente dell’Associazione Vesuvius A.P.S., è nato per valorizzare l’impegno nel sociale, nell’arte e nella cultura, e si svolge con il patrocinio morale del Comune di Napoli e della Diocesi di Napoli.

Arte, emozione e solidarietà

La serata ha vissuto momenti di intensa partecipazione, tra arte, spettacolo e inclusione sociale.

Particolarmente toccante la premiazione dei ragazzi “Speciali”, protagonisti di una commovente esibizione sulle note di Caruso, che ha conquistato la platea con un applauso lungo e sincero.

Non sono mancati momenti di spettacolo e riflessione: la sfilata di moda dedicata a Enrico Caruso curata dall’Accademia Maria Mauro, la performance di danza di Alessandra Sicignano, il body painting tematico di Catello Zanca, e il tributo al compianto James Senese, con una tammurriata finale che ha unito simbolicamente il pubblico e la storica paranza “Vesuvius” di Rosa e Carlo Fidato, in memoria di Marcello Colasurdo, presidente onorario del Premio.

Tutti i premiati

Tra i riconoscimenti più importanti di questa edizione figurano:

il tenore Francesco Malapena ,

il Tg Poste (rappresentato dalla direttrice Federica De Santis ),

il giornalista Gianfranco Coppola (Rai),

Gaetano Bonelli , direttore della Casa Museo “Enrico Caruso”,

Rosario Lavorgna , caporedattore di Agenzia Stampa Italia,

l’attore comico Peppe Laurato ,

il pasticciere Ugo Mignone ,

il giornalista Gennaro Savio ,

le cantanti Teresa Moccia e Carmen Navarro (quest’ultima premiata come talento giovane dell’anno),

e l’artista Giovanna Castiglia, che ha donato un suo capolavoro all’ideatore del premio.

Riconoscimenti anche per la poesia, la pittura, la scultura e la fotografia con i premi assegnati a:

Luciano Giovannini, Fausto Marseglia, Grazia Dottore, Cossa Carmelo, Marco Fratiello, Josef, Vincenzo Burrone e Lucia Ruocco (Premio Vesuvius per la lirica dedicata a Caruso).

Menzioni d’onore ai talenti Leonardo Moriello e Claudio Torino, insieme agli artisti protagonisti della mostra Percorsi d’Arte XVIII Edizione: Lucia Cepollaro, Lorenzo Cerciello, Nicola Zampella, Marcello Erardi, Antonio Torino e Josef.

Conduzione e ospiti

La kermesse è stata condotta da Angelo Iannelli, Edda Cioffi, Emanuela Gambardella e Lucia Schettino.

Tra le autorità e personalità presenti, l’On. Francesco Barbato, sindaco di Camposano, da sempre vicino alle iniziative sociali di Iannelli, e i giornalisti Federico Sozio e Sara Buccaro.

Gli artistici riconoscimenti sono stati realizzati dalla ceramista Antonella Ruffini e dagli artisti della Vesuvius A.P.S., mentre il servizio fotografico è stato curato da Raffaele Evangelista e Marcello Erardi, con le riprese di Franco Capasso.

Napoli capitale della cultura e della solidarietà

Un evento che, anno dopo anno, cresce in prestigio e partecipazione, confermando Napoli come capitale della solidarietà e della cultura.

“Il Premio Ambasciatore del Sorriso – ha dichiarato emozionato Angelo Iannelli – continua a essere un ponte tra arte e impegno sociale. Ringrazio il Comune di Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi, l’arcivescovo don Mimmo Battaglia e tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa edizione straordinaria. Vi diamo appuntamento alla tredicesima edizione, con lo stesso spirito e la stessa passione.”