“ACCADDE OGGI”. 22 Aprile: Giornata Mondiale della Terra, un richiamo globale alla tutela del pianeta

Oggi, 22 aprile, il mondo intero celebra l’Earth Day – la Giornata Mondiale della Terra, una delle ricorrenze ambientali più importanti a livello globale. Istituita nel 1970, questa giornata nasce con l’obiettivo di sensibilizzare governi, istituzioni e cittadini sull’urgenza di proteggere l’ambiente e promuovere uno sviluppo più sostenibile.

In un’epoca segnata da cambiamenti climatici, inquinamento, perdita di biodiversità e consumo eccessivo delle risorse naturali, l’Earth Day rappresenta un momento di riflessione e di azione concreta. Ogni anno, milioni di persone partecipano ad eventi, manifestazioni, iniziative educative e campagne ambientali in tutto il mondo.

Il tema dell’edizione 2025 è centrato su “Planeta in bilico: agire ora per il domani”, un chiaro invito a non rimandare le scelte necessarie per garantire un futuro vivibile alle prossime generazioni.

Secondo gli organizzatori del movimento internazionale EarthDay.org, è fondamentale che ognuno faccia la propria parte: ridurre l’uso della plastica, piantare alberi, adottare stili di vita più sostenibili e spingere le istituzioni verso politiche ambientali più ambiziose.

In Italia, come nel resto del mondo, numerose scuole, comuni e associazioni stanno promuovendo eventi per coinvolgere i cittadini, in particolare i giovani, veri protagonisti del cambiamento.

Perché la Terra non è solo la nostra casa: è anche il nostro futuro.