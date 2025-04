ALMANACCO DEL GIORNO. Martedí, 22 Aprile 2025

S. CAIO

—————————-



Settimana n. 17

Giorni dall’inizio dell’anno: 112/253

A Roma il sole sorge alle 05:18 e tramonta alle 18:58 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:24 e tramonta alle 19:18 (ora solare)

Luna: 2.37 (lev.) 12.33 (tram.)

Sciame meteoritico delle Liridi.

Proverbio del giorno:

Aprile fa i fiori e maggio ha gli onori.

Aforisma del giorno:

Se vuoi trarre profitto, leggi con animo umile e semplice, con fede. E non aspirare mai alla fama di studioso. Ama interrogare e ascoltare in silenzio la parola dei santi. E non essere indifferente alle parole dei superiori: esse non vengono pronunciate senza ragione. (T. da Kempis)