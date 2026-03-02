ACCADDE OGGI. 2 Marzo 1933 – “King Kong” conquista New York alla prima mondiale

NEW YORK – 2 marzo 1933. Una folla curiosa e affascinata si raduna davanti al Radio City Music Hall per assistere alla prima mondiale di King Kong, destinato a entrare nella storia del cinema come uno dei film più iconici di tutti i tempi.

Diretto da Merian C. Cooper e Ernest B. Schoedsack, il colossal racconta la spedizione su un’isola misteriosa dove viene scoperto un gigantesco gorilla, catturato e portato a New York come attrazione sensazionale. La celebre scena finale sull’Empire State Building, con Kong che affronta gli aerei in cima al grattacielo, diventerà una delle sequenze più emblematiche della settima arte.

Un’innovazione tecnica rivoluzionaria

A rendere straordinario il film furono gli effetti speciali in stop-motion realizzati da Willis O’Brien, che portarono sullo schermo una creatura credibile e sorprendente per l’epoca. In piena Grande Depressione, “King Kong” offrì al pubblico un’evasione spettacolare, unendo avventura, romanticismo e tragedia.

Il personaggio di Ann Darrow, interpretato da Fay Wray, divenne simbolo del cinema d’avventura degli anni Trenta, mentre la figura di Kong assunse una dimensione quasi tragica, più vittima che mostro.

Un mito senza tempo

Il successo del film generò sequel, remake e reinterpretazioni nel corso dei decenni, consolidando King Kong come icona della cultura pop mondiale. Dal 1933 a oggi, la storia del “gigante innamorato” continua a essere riproposta e reinterpretata, dimostrando la forza narrativa di un’opera che ha saputo unire innovazione tecnica e profondità emotiva.

Il 2 marzo resta dunque una data simbolica per il cinema internazionale: il giorno in cui un gigantesco gorilla scalò l’Empire State Building e conquistò per sempre l’immaginario collettivo.