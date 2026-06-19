Avella, controlli della Polizia Municipale: sanzionato autobus per il trasporto di bambini non in regola

AVELLA – Proseguono i controlli della Polizia Municipale di Avella per garantire la sicurezza sulle strade e il rispetto delle norme del Codice della Strada. Nella giornata odierna, gli agenti del Comando, coordinati dal Capitano Dott. Francesco Tavasso, hanno effettuato una serie di verifiche sul territorio che hanno portato alla contestazione di diverse irregolarità a carico di un veicolo adibito al trasporto di bambini.

Il mezzo era impegnato nel trasferimento di un gruppo di piccoli visitatori diretti al Museo MIA del Comune di Avella quando è stato sottoposto a controllo dagli operatori della Polizia Municipale. Dagli accertamenti effettuati è emerso che il veicolo non risultava conforme a diverse disposizioni previste dal Codice della Strada, circostanza che ha determinato l’immediata elevazione delle relative sanzioni.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività quotidiane di monitoraggio e prevenzione svolte dal Comando cittadino, con particolare attenzione ai mezzi destinati al trasporto di minori, settore nel quale il rispetto delle norme assume un’importanza ancora maggiore.

«La sicurezza stradale rappresenta una priorità assoluta – ha evidenziato il Comandante Francesco Tavasso –. I controlli vengono effettuati costantemente per tutelare i cittadini e garantire che tutti i veicoli circolino nel pieno rispetto delle regole, soprattutto quando a bordo vi sono bambini».

L’operazione conferma la linea di rigore adottata dalla Polizia Municipale di Avella nel contrasto a ogni comportamento che possa mettere a rischio l’incolumità degli utenti della strada, con l’obiettivo di assicurare condizioni di maggiore sicurezza per l’intera comunità.