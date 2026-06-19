Estate Grottese 2026, eventi, musica e tradizioni: Grottaminarda si prepara a vivere un’estate da protagonista

Entra nel vivo l’Estate Grottese con un programma ricchissimo di appuntamenti culturali, sociali e ricreativi. Quest’anno l’Amministrazione Comunale ha voluto imprimere un segnale forte di vicinanza al territorio, scegliendo strategicamente di incrementare e potenziare i contributi economici destinati alle feste e alle realtà associative locali.



«Si tratta di una scelta mirata e fortemente voluta – spiega la Consigliera delegata agli Eventi, Marilisa Grillo – Abbiamo voluto dare un sostegno fattivo, concreto e tangibile a tutti gli organizzatori che si sono attivati con straordinaria energia per garantire un’offerta così variegata. Le Associazioni sono l’anima della nostra comunità e valorizzare il loro lavoro significa valorizzare tutta Grottaminarda».

Il cartellone estivo e settembrino spazia dalla musica d’autore alle feste tradizionali, toccando tutti i luoghi simbolo del paese. Questi gli eventi principali:

dal 20 giugno al 19 luglio: Rassegna culturale, sociale e ricreativa “Fuori Luogo” presso il Parco Frank Zappa. Un mese di attività ed eventi all’aria aperta.

26 e 27 giugno: Festa del Volontariato, due giorni dedicati alla solidarietà e all’altruismo;

3, 4 e 5 luglio: Tradizionale Festa della Cappelluzza;

19 luglio: grande appuntamento musicale con I Nomadi in concerto;

dal 20 al 24 agosto: la storica 135ª edizione del Festone, il momento più atteso della tradizione grottese all’interno della quali vi saranno tre attesi appuntamenti musicali con Clementino, Dj Fargetta e Le-One;

4, 5 e 6 settembre: i solenni festeggiamenti in onore della Madonna di Carpignano.



Cultura in Movimento: Castello D’Aquino e la Nuova Biblioteca

L’Estate Grottese non sarà solo intrattenimento, ma anche un’importante occasione di rilancio culturale. Sulla scia della recente inaugurazione dei locali della nuova Biblioteca Comunale, “Osvaldo Sanini” l’Amministrazione sta definendo una serie di attività e appuntamenti culturali che prenderanno vita anche nella splendida cornice del Castello D’Aquino.

La corposità e, si spera, il successo di questo cartellone sono il frutto di una sinergia straordinaria. L’intera Amministrazione Comunale rivolge un sentito e doveroso ringraziamento a tutte le associazioni e i comitati che, con impegno civico e passione, rendono possibile tutto questo:

* Cripta Maynarda

* ASD Socrates Carpignano

* Incontri dall’Interno

* Pro Loco Grottaminarda

* Pubblica Assistenza Grottaminarda ODV

* Ecomunera

* Insieme Si Può

* Grotta Free

* Il Comitato Cappelluzza

* Il Comitato Festone

* Il Comitato Madonna di Carpignano.

«Invitiamo tutta la cittadinanza, i visitatori dei paesi limitrofi e i turisti a seguire i nostri eventi e a partecipare attivamente – aggiunge la Consigliera Grillo – rendiamo questa estate un grande momento di socialità, cultura e orgoglio per la nostra comunità».