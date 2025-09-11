“ACCADDE OGGI”. 11 settembre 2001: il giorno che cambiò il mondo

New York, Washington, Pennsylvania – Una data che resterà per sempre impressa nella memoria collettiva. L’11 settembre 2001 gli Stati Uniti furono colpiti da un attacco terroristico senza precedenti, che in poche ore sconvolse l’intero pianeta.

L’attacco coordinato

Diciannove terroristi affiliati ad al-Qaeda dirottarono quattro aerei di linea trasformandoli in armi di distruzione. Due velivoli, il volo American Airlines 11 e il volo United Airlines 175, vennero scagliati contro le Torri Gemelle del World Trade Center a New York, provocando il crollo dei due grattacieli simbolo della città.

Un terzo aereo, il volo American Airlines 77, si abbatté contro il Pentagono, cuore della difesa statunitense, alle porte di Washington. Il quarto, il volo United Airlines 93, diretto probabilmente verso un altro obiettivo istituzionale, precipitò in un campo in Pennsylvania grazie al coraggio dei passeggeri che tentarono di riprendere il controllo del velivolo.

Il bilancio della tragedia

Il costo umano fu altissimo: 2.977 vittime tra civili, pompieri, poliziotti e personale militare, oltre a migliaia di feriti. Le immagini delle torri in fiamme, delle persone intrappolate e del successivo crollo fecero il giro del mondo in diretta televisiva, lasciando un segno indelebile nella coscienza globale.

Le conseguenze politiche e sociali

L’attacco segnò un punto di svolta nella storia recente. Da quel giorno si aprì l’era della “guerra al terrorismo”, con gli Stati Uniti impegnati in Afghanistan e successivamente in Iraq. La sicurezza internazionale cambiò radicalmente: aeroporti, trasporti e servizi pubblici adottarono controlli più rigidi, mentre la politica estera e interna di molte nazioni venne profondamente influenzata.

Una ferita ancora aperta

A più di vent’anni di distanza, l’11 settembre rimane un trauma collettivo e una giornata di lutto nazionale negli Stati Uniti, commemorata ogni anno con cerimonie solenni a Ground Zero, al Pentagono e in Pennsylvania.

Quel giorno cambiò non solo l’America, ma il mondo intero, ricordando a tutti la fragilità delle certezze e l’importanza della memoria.