“Accadde Oggi” – 1° febbraio 1958 Nasce la Repubblica Araba Unita

Il 1° febbraio 1958 segna una data significativa nella storia del Medio Oriente: Egitto e Siria annunciano ufficialmente la nascita della Repubblica Araba Unita (RAU), uno Stato federale nato dall’unione politica dei due Paesi.

Il progetto rappresentò uno dei momenti più alti del panarabismo, l’ideologia che mirava all’unificazione del mondo arabo sotto un’unica identità politica e culturale. Alla guida della nuova entità statale vi fu il leader egiziano Gamal Abdel Nasser, figura centrale del nazionalismo arabo nel secondo dopoguerra.

Nonostante le grandi aspettative e il forte consenso popolare iniziale, l’esperimento politico si rivelò fragile. Differenze economiche, squilibri di potere e tensioni interne portarono, nel 1961, al colpo di Stato in Siria e alla conseguente uscita dal progetto unitario. La Repubblica Araba Unita cessò così di esistere dopo appena tre anni.

L’esperienza della RAU resta comunque un simbolo storico delle aspirazioni unitarie del mondo arabo e di una fase cruciale delle relazioni geopolitiche nel Mediterraneo e nel Medio Oriente.