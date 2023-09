A Taurasi il campo estivo della Croce Rossa per la sicurezza stradale e ambientale

Nel primo semestre 2022 gli incidenti stradali in Italia sono aumentati del 24.7% rispetto allo stesso periodo del 2021, causando 1.450 vittime.

Un dato allarmante, a cui ha fatto eco la richiesta delle Nazioni Unite, che ha sollecitato tutti gli Stati membri a dimezzare il numero globale di morti e feriti in seguito di incidenti stradali entro il 2030. Bridgestone e Croce Rossa Italiana hanno messo al servizio della comunità le proprie competenze per dare un contributo concreto al raggiungimento degli obiettivi delineati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e aiutare la diffusione della cultura della sicurezza nel nostro paese. Per sensibilizzare quindi i giovani su temi importanti come la Sicurezza Stradale e l’Educazione Ambientale, Bridgestone e Croce Rossa Italiana hanno dato impulso alla realizzazione del CRI Green Camp “Gran Tour d’Irpinia”, un campo estivonon residenziale, gratuito e inclusivo, organizzato dal Comitato CRI di Avellino, che è stato ospitato dal 28 agosto al 3 settembre presso l’ex plesso scolastico comunale “Teobaldo Caggiano” di Taurasi, al quale hanno partecipato circa venti ragazzi tra i 14 e i 17 anni.

I giovani sono stati coinvolti in attività ludico-formative, incentrate sui temi della sostenibilità ambientale, attraverso laboratori didattici e sensoriali, passeggiate guidate ed escursioni presso siti naturalistici, e della sicurezza stradale, con attività esperienziali ed educativeche hanno arricchito il loro bagaglio culturale e potenziato il percorso di crescita. Il campo si è posto l’obiettivo di educare i ragazzi al rispetto dell’ambiente e alla sicurezza stradale, affinché siano sempre più responsabili e consapevoli della salvaguardia dell’ecosistema e dellasicurezza. La sicurezza stradale resta quindi un argomento sensibile non solo a livello nazionale, ma anche per le comunità locali.

Nel 2021 si sono verificati in Campania 9.014 incidenti stradali (+27,8% sul 2020), causando 214 vittime. Nella regione, il numero più alto di incidenti stradali è stato registrato a Napoli (4.698; +24% sul 2020), con 89 vittime e 6.412 feriti, mentre ad Avellino si registrano 12 morti e 598 feriti. Ed è proprio questo l’obiettivo del progetto realizzato da Bridgestone e dalla Croce Rossa Italiana, ovvero diffondere la cultura della sicurezza nel nostro Paese, contribuendo a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite in vista del 2030. Tutto ciò è stato possibile attraverso l’impegno di Volontarie e Volontari della Croce Rossa Comitato di Avellino, quindi si intende ringraziare: il Questore di Avellino e la Polizia di Stato per aver consentito l’arrivo a Taurasi del “Pullman Azzurro”, che nei giorni 29 e 30 agosto ha dato un grande contributo alla diffusione dell’Educazione Stradale tra i giovani e meno giovani della Provincia di Avellino, poil’AIR Campania per il supporto logistico dato, un Bus con autista per tutta la durata del campo per consentire ogni giorno gli spostamenti in provincia programmati. Ancora si vuole ringraziare il Consorzio di Bonifica Valle Ufita, CNR-Avellino, ARPAC, MEDA Aquilonia, INGV, Comunità Montana Terminio-Cervialto, MVQBSV Osservatorio Mt. Vergine, ACI, BIOGEM, Caseificio Grelle, Impianti tecnologici “Antonio Colarusso”, ZUEGG, Comune di Taurasi, Acquedotto Pugliese e Pro-Loco Cassano Irpino, Biolù Azienda Agricola. Sempre nell’ambito della Campagna nazionale per la “Sicurezza Stradale”, nell’occasione sono stati collocati e inaugurati quattro cartelli “IO RISPETTO IL CICLISTA” nel territorio del comune di Taurasi, ente patrocinante dell’iniziativa assieme a CRI Comitato di Avellino.