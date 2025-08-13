A Santa Maria di Castellabate la 124ª edizione de “La Stuzza”

Il tradizionale palio storico in programma il 14 agosto sulla scogliera Perrotti

Torna l’appuntamento con “La Stuzza”, il palio storico giunto quest’anno alla sua 124ª edizione, organizzato dall’Associazione Cilentani Doc con il patrocinio del Comune di Castellabate, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e il supporto della BCC Magna Grecia. L’evento, simbolo dell’estate cilentana, andrà in scena giovedì 14 agosto a partire dalle ore 16:30 sulla suggestiva scogliera del Lungomare Perrotti, nel cuore di Santa Maria di Castellabate.

La manifestazione rievoca un’antica sfida marinara: i partecipanti dovranno percorrere un palo di legno inclinato e scivoloso, sospeso sul mare, per afferrare la bandierina posta alla sua estremità. Una gara spettacolare e divertente che ogni anno richiama centinaia di spettatori, tra residenti e turisti, pronti a tifare per i concorrenti e a godersi uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva.

“Il palio è molto più di una gara di abilità: è un momento di identità e tradizione che unisce la comunità, rafforzando il legame con il mare e con le radici marinare di Castellabate – spiegano gli organizzatori – L’edizione 2025 è resa possibile grazie al sostegno del Comune di Castellabate e di numerosi sponsor locali, che confermano la loro vicinanza a un evento capace di valorizzare il territorio e la sua cultura. I premi per i vincitori sono stati realizzati da Oltremare”.