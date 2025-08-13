Montemiletto, appicca un incendio: convalidato l’arresto per un 58enne

Il gip conferma i domiciliari: respinta la richiesta di attenuazione della misura cautelare

MONTEMILETTO – «Non c’è una ragione, ho sbagliato». Con queste parole, pronunciate davanti al gip del Tribunale di Avellino, Lorenzo Corona, 58 anni, operaio originario di Montefalcione, ha ammesso le proprie responsabilità per l’incendio doloso divampato sabato pomeriggio in località Contrada Bosco.

Erano le 17:34 quando l’uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe appiccato le fiamme che hanno interessato l’area. Meno di ventiquattro ore dopo, i Carabinieri lo hanno identificato e arrestato, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Nel pomeriggio di ieri si è svolta l’udienza di convalida: il gip ha sciolto la riserva confermando il fermo e mantenendo i domiciliari, respingendo la richiesta di attenuazione o revoca avanzata dal difensore dell’indagato.

Corona, durante l’interrogatorio, avrebbe espresso vergogna e rammarico per il gesto, definito «inspiegabile». Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e quantificare con precisione i danni provocati dal rogo.