A Roccarainola arriva la “Gargani Azzurra”: sabato 21 giugno festa con El Pampa Sosa. Grande festa per il 4° Scudetto del Napoli

Il cuore pulsante del tifo partenopeo batte forte anche a Roccarainola, dove tutto è pronto per la festa in onore del 4° Scudetto conquistato dal Napoli. Un evento che unisce passione sportiva, identità territoriale e orgoglio azzurro, organizzato dal Comune di Roccarainola in collaborazione con associazioni locali, sponsor e gruppi di tifosi.

L’appuntamento è fissato per sabato 21 giugno, nei pressi del campo sportivo e della piscina comunale, per una serata carica di emozioni e colori, all’insegna del grido che unisce milioni di tifosi: “Forza Napoli!”

Una serata da campioni

Ad animare l’evento ci saranno:

Musica live e DJ set con Pedro , per far ballare tutta la piazza.

Gli artisti Tribalafro , Myky Petillo e Nuvolab , che porteranno ritmo e coinvolgimento.

Uno special guest d’eccezione: El Pampa Sosa, storico attaccante azzurro, che sarà accolto come un vero eroe dai tifosi.

Il grande entusiasmo azzurro si trasformerà in uno spettacolo di bandiere, cori, luci e fuochi d’artificio, per celebrare un traguardo che mancava da anni e che ha riportato la squadra partenopea sul tetto d’Italia.

Orgoglio e identità partenopea

Il 4° Scudetto del Napoli non è solo una vittoria sportiva: è il simbolo di una riscossa del Sud, di un popolo che si riconosce in una squadra che lotta, sogna e vince. La festa vuole essere un momento di condivisione collettiva, aperta a famiglie, giovani e anziani, per dire tutti insieme: “Ce simmo pigliat’ o’ quarte!”

Con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli e la partecipazione di sponsor come Gizzi Pasticceria, Genny Sepe Street Food, Wake Up Animazione, K Birra Napoli, I Ragazzi del Muretto e altri partner, l’organizzazione ha messo in campo una macchina perfetta per una serata che si preannuncia indimenticabile.

L’azzurro domina Roccarainola: sabato 21 giugno, la storia si celebra con una festa da campioni. Perché vincere è bello, ma festeggiare insieme è ancora più napoletano.