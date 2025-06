Nocera Superiore, il sindaco denuncia irregolarità nel Forum dei Giovani: elezioni rinviate per accertamenti

A Nocera Superiore si apre una fase delicata per il Forum dei Giovani. Il sindaco, Gennaro D’Acunzi, ha comunicato ufficialmente il rinvio a data da destinarsi delle elezioni, a seguito della scoperta di irregolarità procedurali e anomalie nell’elenco degli aventi diritto al voto.

In un primo messaggio rivolto ai giovani, il sindaco ha espresso comprensione per l’attesa e l’impegno con cui molti si stavano preparando a questo importante momento di partecipazione civica. Ha spiegato però che è necessario un approfondimento rigoroso per fare piena luce su quanto emerso e accertare le responsabilità coinvolte. «Sono certo che, una volta chiariti tutti gli aspetti, la partecipazione sarà ancora più consapevole, ampia e ricca di entusiasmo», ha dichiarato D’Acunzi, promettendo aggiornamenti tempestivi.

A stretto giro è arrivata la notizia che il primo cittadino ha sporto formale denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Nocera Superiore, denunciando gravi irregolarità nel procedimento elettorale. Tra le anomalie rilevate figura un errore di trascrizione nel nominativo di un candidato sulle schede elettorali, oltre a manomissioni nei registri degli aventi diritto al voto. Tali criticità hanno compromesso la trasparenza e la regolarità dell’intero processo.

Il sindaco ha richiesto un piano di verifica approfondito, coinvolgendo sia gli uffici comunali interessati sia le autorità competenti, con l’obiettivo di individuare con chiarezza tutte le responsabilità e assicurare il rispetto della legalità. «La legalità è un valore non negoziabile. A Nocera Superiore chi prova a minarla o ad aggirarla deve sapere che non troverà mai spazio né tolleranza», ha affermato con fermezza.

L’amministrazione comunale si impegna a garantire massima trasparenza e puntualità nel tenere la cittadinanza aggiornata sugli sviluppi, ribadendo l’importanza di un confronto democratico chiaro e corretto, specialmente quando riguarda il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani alla vita della comunità.