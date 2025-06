Contrada (Av): Firmato importante accordo con il Comune di Forino per un progetto di Videosorveglianza Integrata

Stamani presso la sede di Palazzo Caracciolo in Forino è stata firmata una importante e storica convenzione tra i Comuni di Contrada e Forino tesa alla candidatura di un progetto di videosorveglianza integrata, bando 2025 del Ministero degli Interni. Il progetto consentirà il monitoraggio di entrambi i territori, oggetto da troppo tempo delle attenzioni malavitose di gruppi sempre meglio organizzati. Prevista la installazione di lettori targa e videocamere di nuova generazione, da porre al servizio dell’autorità giudiziaria al fine di scongiurare il verificarsi dei crimini nel territorio di entrambi i comuni. Ottima anche la sinergia tra i due Enti e i rispettivi Uffici tecnici e di Polizia Municipale.

Così il Sindaco De Santis alla firma dell’ accordo: “Ringrazio l’assessore Walter Apuzza per l’impegno profuso e per aver creduto, da sempre, nella necessità e opportunità di una progettazione comune.” Da. Bio.