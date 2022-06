VISCIANO. Atto di cattivo gusto contro un giovane candidato non eletto. Un manifesto funebre ne annuncia la sua scomparsa

Un manifesto funebre che annuncia la scomparsa della cara esistenza di Pellegrino Foglia, uno sfottò per la mancata elezione a consigliere comunale di un giovane di soli 19 anni che era candidato con la lista dell’avv. Pellegrino Gambardella. Un volto nuovo che con i suoi comizi aveva incantato il pubblico grazie ad una preparazione culturale da fare invidia ai migliori oratori. Un manifesto che il diretto interessato ha trovato stamane dinanzi al suo cancello di casa che ha attirato unanime la condanna di tutte le forze politiche del paese in primis quella che fa capo al neo sindaco Sabatino Trinchese che scrive: “Il gruppo intero di risveglio civico che mi fregio di rappresentare nella carica di sindaco esprime la completa vicinanza a Pellegrino Foglia per l’ignobile gesto subito, di cui si sconoscono propositi e determinazioni e di cui occorre pronta ed esemplare condanna da parte nostra verso l’ignoto autore che in maniera scellerata ne è stato artefice. Invito tutti al reciproco rispetto della persona e della dignità di OGNUNO dei caritatevoli cittadini di Visciano”. Sul punto interviene anche Tony Soviero che afferma: Leggo di un manifesto “funebre” rivolto ad un candidato di una lista che era a noi contrapposta durante la campagna elettorale. Dato che viene tirato in ballo non solo il sindaco ma anche tutta l’amministrazione comunale, come consigliere di questa amministrazione, prendo le distanze e condanno fermamente quanto accaduto, esprimendo solidarietà e vicinanza a Pellegrino Foglia. La Politica è un’altra cosa, questi sono gesti vili fatti da vigliacchi e che non appartengono assolutamente al modo di lavorare di Risveglio civico-Visciano ai giovani. Complimenti al sindaco Trinchese Sabatino per la pronta risposta che rispecchia il vero volto che vogliamo dare al nostro nuovo modo di fare politica.

Il diretto interessato, Pellegrino Foglia, ha invece scritto sul suo profilo: “L’intelligenza è una “cosa ” che non si studia e non si compra e questa mattina presto ho avuto la conferma di ciò che penso. Gli sfottò quando uno “perde” sono palesemente ammessi e quasi giustificati, ma quelli del tipo questo fanno evincere quella bassezza culturale e quella mente retrograda che appartiene a qualcuno che si reputa vincitore. Chi ha messo questo “manifesto” fuori dal mio cancello è uno di quelli che il cervello lo porta solamente a spasso … Ci rido sopra e solo una cosa vi dico :” VERGOGNATEVI ” .

