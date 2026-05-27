Ultras Juve Stabia, perquisizioni della Polizia: sequestrati petardi, coltelli e tirapugni

Nella mattinata di oggi personale della D.I.G.O.S. della Questura di Napoli e del Commissariato di Polizia di Castellammare di Stabia ha eseguito un decreto di perquisizione domiciliare, locale e personale nei confronti di tre soggetti appartenenti ai gruppi ultras della Juve Stabia.

Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica, riguarda ipotesi di reato connesse alla violazione del DASPO e al lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, ai sensi della legge 401/1989. Le attività hanno interessato anche il “Circolo degli Amici”, ritenuto luogo di ritrovo dei tifosi coinvolti.

Nel corso delle perquisizioni gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato materiale ritenuto utile alle indagini: due petardi del tipo “mefisto”, una mazza da hockey, un coltello a serramanico e un tirapugni.

L’operazione trae origine dagli accertamenti svolti in occasione della partita Juve Stabia-Cremonese, valida per il campionato di Serie BKT 2024/2025 e disputata il 21 maggio scorso allo stadio di Castellammare di Stabia.

Secondo quanto emerso dalle indagini, due degli attuali indagati, già sottoposti a DASPO, sostavano nei pressi dello stadio e del “Circolo degli Amici”, mentre il terzo, insieme ad uno degli altri indagati, avrebbe acceso fumogeni ed esploso petardi durante il deflusso degli spettatori dalla tribuna, creando pericolo per la pubblica incolumità.

La Questura ha avviato nei confronti dei tre soggetti il procedimento amministrativo per l’aggravamento del DASPO già in essere per due di loro.

Sono inoltre in corso ulteriori verifiche amministrative sul locale utilizzato come sede e punto di ritrovo dei tifosi ultras della Juve Stabia.