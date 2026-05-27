Baiano, il 2 giugno torna la Festa della Maggiore Età: protagonisti i neo diciottenni

Il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica Italiana, che ricorda la nascita della Repubblica con il referendum del 1946 e il ritorno simbolico alla democrazia dopo 22 anni di regime fascista. Una data importante per il popolo Italiano e soprattutto per le donne, che per la prima volta nella storia politica d’Italia parteciparono a una consultazione elettorale nazionale. È ormai tradizione a Baiano, in questa data, celebrare la “Festa della Maggiore Età”, manifestazione ideata e organizzata dal 2012 su iniziativa del Circolo Sociale, attivo dal 1890. L’obiettivo è significativo: costruire un dialogo tra generazioni diverse, tra padri e figli. E’ una osmosi di valori che avvicina i due mondi: l’anziano offre esperienza, capacità di giudizio, equilibrio e saggezza; manifesta fiducia nei giovani, ne apprezza le qualità, condivide e incoraggia le loro le idee, la loro creatività. In cambio, i giovani esprimono le loro ambizioni, i loro costumi di vita, gli ideali e i sogni da perseguire, il loro modo di recepire e rinnovare i valori ereditati. Il tutto in uno scenario di ascolto e comprensione reciproca, senza i giudizi prevenuti che spesso inquinano i rapporti. E’ la costruzione, dunque, di un dialogo fondamentale per il progresso e la crescita della comunità. Ma è soprattutto il modo per incoraggiare i giovani a rendersi protagonisti di una rinascita, ovvero ad assumere la responsabilità di promuovere una rivoluzione culturale e politica per creare una società equa, per affermare i sani principi di giustizia sociale, per eliminare le disuguaglianze e offrire a tutti le stesse occasioni di crescita, per valorizzare merito, competenze e impegno. Ecco il programma:

ore 11.00, piazza Napoletano, monumento ai caduti, esecuzione Inno nazionale e “Silenzio” in omaggio ai nostri caduti in guerra.

ore 11.15: teatro Colosseo, presentazione e premiazione dei neo maggiorenni a cui verrà consegnata una copia della Costituzione. La Banda dell’Istituto Scolastico Giovanni XXIII° eseguirà alcuni brani patriottici.

La manifestazione sarà arricchita dall’autorevole presenza del Sindaco, del Parroco e comunità parrocchiale, dai rappresentanti dei Carabinieri e Guardia di Finanza, dal dirigente scolastico e dai presidente Pro Loco, Forum Giovani e Circolo Sociale.