Tragico Incidente a San Gennaro Vesuviano: Ciclista Investito da Autocarro, Muore sul Colpo

In via San Gennaro 309 a San Gennaro Vesuviano, una comunità si è improvvisamente scossa per un tragico incidente avvenuto nella giornata odierna. I Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Nola sono stati allertati dal 118 e sono intervenuti prontamente sul luogo dell’accaduto.

Poco prima del loro arrivo, un 65enne residente a San Gennaro Vesuviano è stato coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava a bordo della sua bicicletta. Le cause precise dell’accaduto sono ancora oggetto di indagini in corso. Ciò che è certo è che l’uomo è stato travolto da un autocarro Fiat Iveco, perdendo la vita sul colpo.

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, portando dolore e sgomento tra i residenti di San Gennaro Vesuviano. La salma del ciclista è stata posta sotto sequestro su disposizione dell’Autorità giudiziaria, al fine di eseguire un’autopsia che possa chiarire le circostanze esatte del tragico incidente. Il corpo è stato trasferito presso il II Policlinico di Napoli per gli accertamenti del caso.

Le indagini sono attualmente in corso da parte dei Carabinieri della stazione di Piazzolla di Nola, in collaborazione con i militari della sezione radiomobile. I rilievi effettuati sul luogo dell’incidente sono finalizzati alla ricostruzione dettagliata degli eventi che hanno portato alla morte del ciclista. L’autocarro coinvolto nell’incidente è stato sequestrato come parte delle indagini in corso.