Tragedia: Studentessa 15enne Investita e uccisa da un Autobus mentre andava a scuola

Una tragedia ha scosso la città di Cremona nella mattinata di oggi. Elisa Marchesini, una studentessa di 15 anni, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto poco prima delle 8:00 in via Dante, a pochi passi dal liceo Sofonisba Anguissola, dove era diretta.

La ragazza stava attraversando la strada quando è stata investita da un autobus di linea carico di studenti. L’impatto è stato violentissimo e, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per Elisa non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni, basate sui rilievi e sulle testimonianze raccolte, sembra che Elisa abbia attraversato la strada sulle strisce pedonali ma con il semaforo rosso. Questo dettaglio, se confermato, spiegherebbe perché il conducente dell’autobus non sia riuscito a evitare l’impatto. Tuttavia, saranno le indagini a chiarire con precisione ogni dettaglio di questo tragico evento.

La scena dell’incidente è stata straziante: a terra, sull’asfalto, sono rimasti sparpagliati lo zaino, l’astuccio e i libri della giovane studentessa, un’immagine che ha lasciato sgomenti i passanti e i compagni di scuola che si stavano recando in classe.

La notizia della morte di Elisa ha suscitato grande commozione tra i suoi compagni, i docenti e l’intera comunità scolastica, che si è stretta attorno alla famiglia della ragazza in questo momento di dolore.