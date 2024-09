Tragedia ad Atripalda: uomo di 57 anni trovato senza vita in casa, intervento dei Vigili del Fuoco e Carabinieri

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 17’30 di oggi 9 settembre, sono intervenuti ad Atripalda in contrada Alvanite e più precisamente in via Tiratore per un soccorso ad un uomo il quale non rispondeva più ai ripetuti richiami di amici e vicini. La squadra è salita al secondo piano dello stabile con l’ausilio dell’autoscala e una volta entrata ha rinvenuto il corpo del cinquantasettenne privo di vita. Morte constatata dai sanitari del 118 interventi e i rilievi del caso sono stati effettuati dai Carabinieri della locale stazione.