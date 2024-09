Don Paolino Franzese nuovo parroco a Torre Annunziata: celebrazione di ingresso il 22 settembre 2024

La comunità parrocchiale di Torre Annunziata si prepara a vivere un momento di grande gioia e partecipazione. Domenica 22 settembre 2024, alle ore 18:30, presso la Basilica Maria SS. della Neve, sarà celebrato l’ingresso ufficiale del nuovo parroco, Don Paolino Franzese, che inizierà il suo ministero pastorale nella comunità locale.

La solenne celebrazione eucaristica sarà presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Francesco Marino, Vescovo di Nola, e vedrà la partecipazione di numerosi fedeli, clero e autorità locali. La nomina di Don Paolino Franzese rappresenta un evento importante per i parrocchiani della Parrocchia Ave Gratia Plena, comprendente le due realtà ecclesiali della Basilica Maria SS. della Neve e della Parrocchia San Francesco di Paola, luoghi di culto e di riferimento spirituale per la città.

La locandina diffusa invita la cittadinanza a prendere parte a questo significativo evento, sottolineando la gratitudine della comunità nei confronti di Cristo Buon Pastore, “dispensatore di ogni dono e ministero”, e del vescovo Francesco per il dono del nuovo pastore. L’amministratore parrocchiale, Don Antonio Federico, che ha curato questo periodo di transizione, esprime, a nome della comunità, riconoscenza per il lavoro pastorale finora svolto e fiducia nel nuovo cammino che si apre con l’arrivo di Don Paolino.

La celebrazione d’inizio del ministero pastorale è un momento che va oltre il semplice rito liturgico: rappresenta l’avvio di un nuovo percorso di fede e di comunione tra il parroco e i fedeli, fondato su ascolto, servizio e guida spirituale. Don Paolino sarà chiamato a portare avanti la tradizione spirituale e sociale delle parrocchie, favorendo la crescita comunitaria e accompagnando i fedeli nella loro vita cristiana.

Il contesto in cui si inserisce questo evento non è solo religioso, ma anche fortemente legato alla tradizione locale. La Basilica Maria SS. della Neve è da sempre un simbolo di fede per Torre Annunziata, e l’introduzione di un nuovo parroco segna un passaggio importante nella vita della comunità.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare a questa giornata di festa e di preghiera, un’occasione per riunirsi come comunità, rafforzare i legami di fede e dare il benvenuto a Don Paolino Franzese, il nuovo pastore chiamato a guidare le anime dei fedeli con impegno e dedizione.