Tragedia a Torrette di Mercogliano: 71enne travolta e uccisa da un autotreno

Avellino, 11 giugno 2025 – Questa mattina, intorno alle ore 07:40, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino sono intervenuti in via Nazionale Torrette, in direzione Torelli di Mercogliano, a seguito di un grave incidente stradale che ha coinvolto un autotreno e una donna di 71 anni, residente a Forino.

Per cause in corso di accertamento, la donna è stata travolta dal mezzo pesante, riportando ferite mortali. All’arrivo dei sanitari del 118 non è stato possibile fare altro che constatare il decesso sul colpo.

Sul posto sono intervenuti, oltre alla squadra ordinaria dei Vigili del Fuoco della sede centrale di via Zigarelli, anche i Carabinieri della Stazione di Mercogliano, la Polizia Stradale, personale della Questura di Avellino, la Polizia Municipale e il servizio di emergenza sanitaria 118.

Durante le operazioni, inizialmente si era valutato l’impiego dell’autogru, ma è stato sufficiente sollevare il mezzo sulle proprie sospensioni per poterlo successivamente immobilizzare in sicurezza. Questo ha consentito l’estrazione della vittima senza provocare ulteriori traumi.

L’intervento si è concluso dopo le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata.