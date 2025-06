Forino (Av): Sabato 14 Giugno Il Comune celebra il talento femminile di Sara Fruncillo affermata Pilota di Formula 3

Sabato 14 giugno 2025 alle ore 11:00 presso a Palazzo Caracciolo di Forino ci sarà un importante evento dedicato all’eccellenza sportiva e alla determinazione: l’incontro con Sara Fruncillo, giovane pilota irpina e forinese di Formula 3 e protagonista della Formula Woman Nation Cup.

La manifestazione, potrà essere un’occasione per conoscere da vicino la storia, i traguardi e i sogni di una delle promesse dell’automobilismo femminile italiano.

La mattinata prevede: Saluti istituzionali del Sindaco di Forino, dott. Antonio Olivieri, intervista a Sara Fruncillo, a cura della giornalista Ilaria Ercolino , la consegna di un attestato di riconoscimento per meriti sportivi ed infine una mostra fotografica dedicata alla carriera della pilota.

L’incontro sarà non solo un momento di celebrazione ma anche di ispirazione, specialmente per i giovani e per tutte le donne che sognano di raggiungere gli obiettivi prefissati.

“Un momento di orgoglio, passione e motori… Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare” come ha tenuto a ribadire il Sindaco Olivieri. Da. Bio.