Sant’Anastasia celebra il Giorno del Ricordo: inaugurata la panchina tricolore in memoria delle vittime delle foibe (foto)

La comunità di Sant’Anastasia si è riunita questa mattina per commemorare il Giorno del Ricordo, la ricorrenza dedicata alle vittime delle foibe e agli esuli istriani, fiumani e dalmati. La cerimonia, promossa dall’amministrazione comunale, ha rappresentato un momento di riflessione collettiva e di partecipazione civica, con la presenza di cittadini, studenti e rappresentanti delle istituzioni.

Le celebrazioni si sono aperte con la Santa Messa officiata da don Tommaso Lucania, occasione di raccoglimento e memoria per l’intera comunità. Al termine della funzione, le iniziative si sono spostate in piazza IV Novembre, dove è stata inaugurata una panchina tricolore, simbolo permanente dedicato al ricordo delle vittime e al valore della memoria storica.

Il sindaco Carmine Esposito, attraverso un messaggio diffuso sui social, ha sottolineato l’importanza di custodire e tramandare la memoria delle tragedie del Novecento, evidenziando come la conoscenza della storia rappresenti uno strumento fondamentale per costruire un futuro più consapevole. Il primo cittadino ha inoltre ringraziato i cittadini, le scuole e tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa, ribadendo il ruolo centrale della partecipazione collettiva nel mantenere vivo il ricordo.

L’inaugurazione della panchina tricolore resterà così un segno visibile e duraturo nel cuore della città, testimonianza dell’impegno della comunità di Sant’Anastasia nel preservare la memoria e nel trasmettere alle nuove generazioni il valore della storia e della consapevolezza civile.