Tragedia a Serino: Commerciante muore durante una Cena con la Nipote

Dramma ieri inaspettato per Rocco Minnella, 64 anni, commerciante di pelli. Minnella, trasferitosi in Irpinia, aveva pianificato una serata speciale per la nipote venuta a trovarlo dalla Liguria, scegliendo di cenare insieme in uno dei ristoranti più rinomati della provincia, “Anema e Gusto” a Serino.

Minnella aveva optato per il ristorante di Serino, preferendolo ad altre opzioni grazie all’amicizia che lo legava ai titolari. Il ristorante rappresentava un luogo familiare e speciale, perfetto per concludere una giornata di visite e scoperte.

Purtroppo, ciò che doveva essere una serata di gioia e convivialità si è trasformato in tragedia. Appena entrati nel locale e accomodatisi al tavolo prenotato, Rocco Minnella ha subito un malore improvviso. Nonostante i soccorsi tempestivi, l’uomo è deceduto, lasciando la nipote e i presenti sconvolti e impotenti di fronte all’irreparabile. La comunità di Serino, e più ampiamente quella dell’Irpinia, è rimasta attonita e colpita dalla perdita di un uomo stimato e conosciuto non solo per la sua attività commerciale ma anche per la sua bontà d’animo e il forte legame con la famiglia e gli amici.