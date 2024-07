Occhi puntati sul Mandamento Baianese: Le sue acque possono risolvere la crisi idrica dell’Irpinia

La Piana del Mandamento di Baiano si rivela un prezioso serbatoio idrico per l’Irpinia, con una capacità stimata di 900 litri al secondo. I risultati di uno studio recente aprono nuove prospettive sull’utilizzo delle acque sotterranee della zona come risorse idriche integrative e di emergenza, cruciali in un periodo in cui le condizioni di approvvigionamento idrico nel Mezzogiorno d’Italia diventano sempre più critiche.

Condizioni Critiche e Appelli per il Risparmio Idrico

Nel Mezzogiorno, la dispersione idrica, il cambiamento climatico e l’inquinamento delle acque stanno mettendo a dura prova i sistemi di approvvigionamento. Molti sindaci hanno lanciato appelli per il risparmio idrico, riconoscendo che l’acqua è un bene sempre più raro. In questo contesto, la scoperta delle potenzialità idriche della Piana del Mandamento di Baiano assume un’importanza fondamentale.

Scoperta dell’Acquifero nella Piana del Mandamento di Baiano

Le ricerche hanno identificato una falda idrica nella Piana del Mandamento di Baiano a circa 300 metri sul livello del mare. Le prove di pompaggio condotte sui pozzi profondi, situati nel substrato carbonatico pedemontano, hanno dimostrato un’elevata produttività dell’acquifero, tra le più alte nell’Appennino meridionale. La stima della ricarica annuale dell’acquifero profondo, basata su dati raccolti dal 2008 al 2023, indica un’infiltrazione media annua di circa 900 litri al secondo.

Flusso delle Acque Sotterranee e Qualità dell’Acqua

Il modello di flusso a scala di bacino ha rivelato che le acque sotterranee del Mandamento di Baiano defluiscono in parte verso i depositi della piana e in parte verso le sorgenti di Sarno. Le analisi chimico-fisiche e microbiologiche, condotte dal 2018 al 2023, hanno confermato la presenza di acque di ottima qualità, con un chimismo bicarbonato-calcico tipico degli acquiferi carbonatici dell’Appennino meridionale. I parametri inorganici, organici e microbiologici monitorati rientrano nei limiti previsti dalla normativa italiana per le acque destinate al consumo umano.

Implicazioni per l’Utilizzo delle Risorse Idriche

La significativa portata idrica e la qualità delle acque sotterranee rendono l’acquifero profondo della Piana del Mandamento di Baiano una fonte preziosa per l’utilizzo razionale e sostenibile di risorse idriche integrative o di emergenza. Questo può contribuire a mitigare gli effetti delle variazioni del regime sorgivo e a rendere i sistemi idrici locali più resilienti di fronte alle crisi legate al cambiamento climatico.

Convegno di Presentazione dei Risultati

I risultati dello studio saranno presentati in un convegno che si terrà nel Mandamento a settembre. Questo evento offrirà l’opportunità di approfondire le potenzialità di questa risorsa e di discutere le strategie per la sua gestione sostenibile, garantendo una fornitura idrica stabile e sicura per l’Irpinia.