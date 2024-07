Allerta Meteo: Temporali Improvvisi e Intensivi Previsti su tutta la Campania

La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo con criticità Gialla per rischio idrogeologico, valido dalle 9:00 alle 23:59 di lunedì 22 luglio. L’avviso è stato diramato in seguito alle valutazioni del Centro Funzionale regionale.

Si prevedono “fenomeni temporaleschi” caratterizzati da improvvise e intense precipitazioni, accompagnate da grandinate, raffiche di vento e fulmini. Tali eventi sono associati a un alto grado di incertezza previsionale, rendendo indispensabile la massima attenzione.

Le principali conseguenze di questi temporali includono:

Allagamenti localizzati.

Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua.

Scorrimento delle acque sulle sedi stradali.

Ruscellamenti con trasporto di materiale.

Caduta massi e frane, specialmente nelle aree con suoli già saturi o fragili dal punto di vista idrogeologico.

In vista di questi rischi, la Protezione Civile raccomanda ai Comuni di attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e di mantenere costante attenzione alle comunicazioni provenienti dalla Sala Operativa Regionale Unificata. È essenziale che vengano adottate tutte le misure necessarie per prevenire, contrastare e mitigare i potenziali effetti dei fenomeni previsti, in linea con i piani comunali di protezione civile.

Inoltre, a causa delle raffiche di vento e della possibilità di grandine, le autorità competenti dovranno monitorare il verde pubblico e garantire la stabilità delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche.

La Protezione Civile invita la popolazione a seguire le indicazioni delle autorità locali e a prestare massima attenzione alla situazione meteorologica per evitare rischi inutili.