Tragedia a Pratola Serra: Donna di 62 anni perde la vita dopo una caduta dal Secondo Piano

Pratola Serra è in lutto per la tragica scomparsa di una donna di 62 anni, molto conosciuta e stimata nella comunità. La donna ha perso la vita dopo un volo di alcuni metri dal secondo piano di una palazzina. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, giunto sul posto insieme ai Carabinieri della locale stazione, non è stato possibile salvarla, e il decesso è stato constatato sul luogo.

Le indagini sono ora in corso per fare luce sulle circostanze della tragedia. L’ipotesi principale al momento è quella del suicidio, ma solo gli accertamenti del medico legale potranno confermare o smentire questa teoria. Sarà lui a decidere se riconsegnare la salma ai familiari o disporre ulteriori esami. La comunità è scossa e si stringe attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore