Tragedia a Pasquetta nel Casertano: 18enne muore improvvisamente

Tragedia nella tarda mattinata di Pasquetta a Casapulla, dove un giovane di 18 anni, Christian Raucci, ha perso la vita in circostanze improvvise.

Il ragazzo si trovava in piazza Falcone e Borsellino insieme a familiari e amici, in attesa di trascorrere una giornata di festa all’aperto, quando si è accasciato improvvisamente al suolo.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto in pochi istanti.

La salma è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Ospedale di Caserta, dove saranno effettuati gli accertamenti autoptici per chiarire le cause della morte.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della Stazione di San Prisco, al fine di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.

Una giornata di festa si è così trasformata in lutto per l’intera comunità, profondamente scossa dalla prematura scomparsa del giovane.