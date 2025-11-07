Terzigno – Controlli serrati contro l’abbandono dei rifiuti: multe e identificazioni in via Mauro Vecchio

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del Comando di Polizia Municipale di Terzigno per contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti, in particolare nelle aree periferiche del territorio comunale.

Sotto la direzione del comandante Franco De Rosa e con la presenza dell’assessore Domenico Auricchio, delegato all’ambiente, gli agenti hanno effettuato negli ultimi giorni una serie di verifiche mirate che hanno portato all’individuazione e alla sanzione di diversi trasgressori.

In particolare, in via Mauro Vecchio, zona già monitorata per episodi ricorrenti di abbandono di rifiuti, sono stati identificati alcuni cittadini responsabili di aver depositato sacchetti e materiali ingombranti in aree non autorizzate.

Grazie ai controlli diretti sul territorio, la Polizia Municipale è riuscita a risalire ai responsabili, elevando numerose contravvenzioni previste dal regolamento comunale e dalle normative ambientali vigenti.

L’amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno nel tutelare il decoro urbano e l’ambiente, invitando i cittadini a collaborare e a rispettare le regole per la corretta gestione dei rifiuti.

“Il contrasto all’inciviltà ambientale è una priorità – ha dichiarato l’assessore Auricchio – e continueremo su questa strada con controlli continui e tolleranza zero verso chi inquina il nostro territorio.”