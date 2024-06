Sotto Shock la comunità di Montemarano: Bimbo di 8 Anni Muore schiacciato da un Tavolo di Ferro

La comunità di Montemarano è sotto shock per la tragica morte di un bambino di 8 anni, avvenuta nella serata di ieri in una zona rurale chiamata Macchia del Monte. Il piccolo Domenico, figlio unico di una coppia del paese, stava giocando nell’area di pertinenza della sua abitazione in attesa di andare a una festa organizzata in paese.

Intorno alle 20, mentre i suoi genitori si preparavano per uscire, Domenico ha batto violentemente la testa contro un pesante tavolo di ferro, riportando un trauma cranico. Nonostante l’intervento dei sanitari del 118 e i tentativi di rianimazione, il bambino è deceduto sul posto. I carabinieri hanno avviato indagini per accertare le cause dell’incidente. Lutto cittadino a Montemarano per la giornata di domani, giorno dei funerali.