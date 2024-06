Borghi da visitare e auto d’epoca da ammirare, domenica prossima appuntamento ad Atripalda con “Ruote nella Storia”

E’ in programma domenica prossima – 30 giugno – la quarta edizione di Ruote nella Storia, manifestazione dedicata alle auto d’epoca. Appuntamento ad Atripalda. Si comincia alle 9.30, con il raduno in Piazza Umberto I. Alle 11.15 le auto storiche sfileranno lungo le strade di Atripalda. Seguirà alle 12.00, la visita guidata dello Specus Martyrum Chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire e dell’area archeologica dell’Antica Abellinum. Alle 16.30 la manifestazione si chiuderà con la cerimonia di premiazione. Ruote nella Storia è un evento organizzato dall’Automobile Club Avellino nell’ambito delle iniziative dell’ACI Storico. L’obiettivo, oltre a mettere in risalto i gioielli del motorismo nazionale ed internazionale, è di valorizzare i borghi del territorio.