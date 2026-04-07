Sospesa operatrice di patronato: indagine su presunte truffe alle indennità assistenziali a Benevento

Nei giorni scorsi, i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Benevento hanno dato esecuzione a un’ordinanza di sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici, della durata di un anno, nei confronti di una collaboratrice di un patronato cittadino.

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale del Riesame di Napoli a seguito dell’appello presentato da questa Procura della Repubblica. L’istanza era stata proposta dopo che il G.I.P. del Tribunale locale aveva inizialmente respinto la richiesta di arresti domiciliari per l’indagata.

L’operazione rappresenta la sintesi di un’articolata indagine condotta dalle Fiamme Gialle, supportata da intercettazioni tecniche, appostamenti e un’attenta analisi dei documenti. Secondo quanto emerso, la donna avrebbe gestito in modo illecito le domande per l’ottenimento di indennità assistenziali, agevolando l’iter burocratico attraverso il reperimento di certificazioni mediche non spettanti, il tutto in cambio di compensi in denaro.

L’attività d’indagine si inserisce nel quadro della costante azione di contrasto agli illeciti che sottraggono risorse destinate alle fasce più deboli della popolazione. Il presidio della Guardia di Finanza mira a Garantire il rispetto della legalità all’interno degli enti intermediari che collaborano con la Pubblica Amministrazione e contrastare il fenomeno delle frodi ai danni del sistema assistenziale, a tutela dell’equità sociale.

Si precisa che il provvedimento eseguito è stato disposto in fase di indagini preliminari e che il destinatario dello stesso è da ritenersi presunto innocente fino a sentenza definitiva. Avverso tale provvedimento sono ammessi i previsti mezzi di impugnazione.